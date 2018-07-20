Hyundai представила притворяющийся «заряженным» хэтчбэк i30 N Line

Сеул, , 07:35 — REGNUM Hyundai представила модель i30 N Line, которая выглядит как «заряженный» хэтчбэк, но при этом таковым не является. Про автомобиль 19 июля рассказал портал Motor1.

Машина предназначена для тех покупателей, которым нравится внешний вид модели i30 N, но их устраивает производительность базового i30. Приобретая автомобиль они получат 18-дюймовый колесные диски, спортивный обвес, металлические педали, стилизованные под спортивные рулевое колесо и ручку переключения передач, а также ряд других опций.

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Напомним, заряженную версию хэтчбэка i30 N компания Hyundai впервые представила в сентябре 2017 года на автосалоне во Франкфурте. В отличие от обычного i30, версия с индексом N оборудована двигателями мощностью 250 л.с. и 275 л.с. в зависимости от версии.

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