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ВКС РФ успешно испытали модернизированные ракеты для системы ПРО

Техника

Ракета успешно выполнила задачу

Москва, 20 июля 2018, 04:15 — REGNUM  Воздушно-космические силы РФ успешно провели испытательный пуск модернизированной ракеты для системы противоракетной обороны (ПРО), сообщает «Красная звезда».

Испытания происходили на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Новая ракета успешно поразила условную цель в расчетное время.

Как сообщало ИА REGNUM, Минобороны России опубликовало кадры испытаний новейшего авиационного ракетного комплекса «Кинжал».

Читайте ранее в этом сюжете: Минобороны РФ показало видео испытаний комплекса «Кинжал»

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Военно-промышленный комплекс
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