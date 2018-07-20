ВКС РФ успешно испытали модернизированные ракеты для системы ПРО

Москва, 20 июля 2018, 04:15 — REGNUM Воздушно-космические силы РФ успешно провели испытательный пуск модернизированной ракеты для системы противоракетной обороны (ПРО), сообщает «Красная звезда».
Испытания происходили на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Новая ракета успешно поразила условную цель в расчетное время.
Как сообщало ИА REGNUM, Минобороны России опубликовало кадры испытаний новейшего авиационного ракетного комплекса «Кинжал».
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