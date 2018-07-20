Злоумышленники наживаются на жаждущих бесплатных подарочных карт

Москва, , 03:45 — REGNUM Эксперты «Лаборатории Касперского» выявили схему кражи персональных данных пользователей, сообщает РБК.

Сообщается, что злоумышленники предлагают пользователям бесплатно сгенерировать подарочные карты различных сервисов, для чего создаются специальные фишинговые сайты, на которых необходимо указать персональные данные пользователя.

В результате никаких бесплатных подарочных карт пользователь не получает, а его персональные данные или деньги могут быть украдены.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня сотрудники отдела «К» МВД РФ задержали двух хакеров, взломавших около 700 тыс. учетных записей пользователей интернет-магазинов.

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