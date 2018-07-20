Подмигнул — заплатил. Mastercard вводит новую технологию оплаты

Москва, , 03:37 — REGNUM Mastercard в России планирует запустить в тестовом режиме технологию selfie pay — оплаты покупок подмигиванием в камеру смартфона, заявил представитель компании Михаил Федосеев.

Сообщается, что при подмигивании приложение через камеру распознает личность и подтвердит оплату товара. Эту технологию планируется запустить в России в ноябре.

Как сообщало ИА REGNUM, платежные системы Visa и Mastercard в тестируют банковские карты со встроенным отпечатком пальцев.

Читайте ранее в этом сюжете: Visa и MasterCard планируют оснастить карты сканером отпечатков пальцев