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Подмигнул — заплатил. Mastercard вводит новую технологию оплаты

Техника

В России она будет доступна в ноябре

Москва, 20 июля 2018, 03:37 — REGNUM  Mastercard в России планирует запустить в тестовом режиме технологию selfie pay — оплаты покупок подмигиванием в камеру смартфона, заявил представитель компании Михаил Федосеев.

Сообщается, что при подмигивании приложение через камеру распознает личность и подтвердит оплату товара. Эту технологию планируется запустить в России в ноябре.

Как сообщало ИА REGNUM, платежные системы Visa и Mastercard в тестируют банковские карты со встроенным отпечатком пальцев.

Читайте ранее в этом сюжете: Visa и MasterCard планируют оснастить карты сканером отпечатков пальцев

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Банковское дело
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