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Рассекречена внешность хэтчбэка LADA Granta FL

Техника

Официальная премьера автомобиля пройдёт в рамках Московского автосалона в августе 2018 года

Мытищи, Московская область, 19 июля 2018, 12:30 — REGNUM  В сеть попали фотографии автомобиля, который пользователи сети посчитали обновлённым хэтчбэком LADA Granta FL. Снимки были опубликованы 18 июля в паблике «Lada Granta FL клуб» социальной сети «ВКонтакте».

Сообщается, что автомобиль удалось сфотографировать на обочине дороги Мытищенского района Подмосковья. Некоторые пользователи в комментариях отмечают, что новая машина очень похожа на модель Kalina. По мнению других, машина «городская, яркая и красивая».

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Напомним, официальная премьера автомобиля состоится в рамках Московского автосалона, который пройдёт в период с 29 августа по 9 сентября 2018 года.

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