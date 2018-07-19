Росстандарт создаст собственную методику краш-тестов автомобилей RuNCAP

Москва, , 12:06 — REGNUM Росстандарт намерен заняться разработкой собственной методики оценки уровня безопасности автомобилей. Она будет называться RuNCAP. Об этом 19 июля сообщили «Известия» со ссылкой на представителей ведомства.

Отмечается, что кроме реальных краш-тестов в рамках методики будут производиться и виртуальные испытания. Одним из участников проекта станет институт НАМИ, у которого уже есть соответствующая лаборатория, наработки и эксперты. «Оттолкнуться» создатели российский методики намерены от Euro NCAP. Ожидается, что эта методика будет адаптирована, после чего её предложат российским компаниям.

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ИА REGNUM напоминает, что на данный момент автомобили в России испытываются в НАМИ по правилам ЕЭК ООН, которые многие эксперты считают устаревшими. Также в России существует методика ARCAP, которую создали эксперты журнала «Авторевю».

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