FAW выпустил на рынок новое поколение кроссовера Haima S5

Пекин, , 11:45 — REGNUM На рынок Китая вышло новое поколение кроссовера Haima S5, которую компания FAW впервые показала в апреле 2018 года на мотор-шоу в Пекине. Об этом 18 июля сообщил портал NJCar.

В зависимости от комплектации под капотом машины может находиться 1,2-литровый турбированный двигатель мощностью 148 л.с. или 1,5-литровый турбомотор мощностью 163 л.с. Усилия на колеса, в зависимостиот выбора покупателя, будут передавать 6-ступенчатая механическая коробка передач или роботизированная КП с двойным сцеплением на восемь скоростей. Машины доступны только в переднеприводном варианте. Стоимость базовой комплектации Haima S5 составляет 69 тыс. 800 юаней (около 652 тыс. рублей).

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Напомним, под маркой Haima автомобили выпускает китайский автопроизводитель FAW. Машины производятся на предприятии, которое компания создала совместно с Mazda.

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