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Первый полк С-400 в этом году поставлен Минобороны РФ досрочно

Техника

Приемо-сдаточные испытания завершились успешно

с. Капустин Яр, Астраханская область, 18 июля 2018, 14:01 — REGNUM  Первый в этом году полковой комплекс зенитного ракетного комплекса С-400 передан министерству обороны России досрочно, передает 18 июля РИА Новости со ссылкой на сообщение концерна ВКО «Алмаз-Антей».

При передаче техники она была выведена на полигон «Капустин Яр» в Астраханской области, после чего состоялись облеты с сопровождением реальных воздушных целей. Отмечается, что приемо-сдаточные испытания завершились успешно.

Ранее в информационном отделе Черноморского флота сообщили о том, что готовность боевых расчётов ЗРК С-400 «Триумф» в составе армии ВВС и ПВО Южного военного округа была проверена в Крыму.

Читайте ранее в этом сюжете: В Крыму проверили точность зенитно-ракетных комплексов С-400

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