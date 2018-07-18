В земной коре обнаружили в тысячу раз больше алмазов, чем считалось прежде

Вашингтон, , 13:15 — REGNUM В земной коре содержится в тысячу раз больше алмазов, чем было принято считать, свидетельствует недавнее исследование ученых из Массачусетского технологического института, сообщает американский телеканал CNN.

По данным исследователей, под поверхностью Земли содержится квадриллион — в тысячу раз больше чем триллион — тонн драгоценных камней. Несмотря на это, ожидать массовой алмазной лихорадки не стоит, поскольку основные залежи ценных минералов находятся на глубине от 140 до 250 км. При этом российская шахта «Мир» в глубину лишь немногим больше километра. К выводу о наличии в земной коре намного большего числа алмазов, чем считалось ранее, ученые пришли на основе результатов сейсмических исследований, предполагающих использование звуковых волн. Их скорость изменяется в зависимости от состава, плотности и температуры породы, через которую они проходят.

Ученые установили, что звук движется с большей скоростью через основания континентальных плит, после чего с помощью компьютерных моделей сравнили скорости звука на различных комбинациях породы. Поскольку звук проходит через алмаз в два раза быстрее, чем другие виды пород, ученые установили, что в этих образования должно находиться большое число алмазов.

«Алмазы — прекрасное сочетание, поскольку они немного более плотные, поэтому необязательно, что их должно быть очень много», — отметил сотрудник отдела геологических, атмосферных и планетарных исследования Ульрих Фол.

По его словам, ученые постепенно повышали объем алмазов в компьютерной модели до тех пор, пока не был достигнут тот же эффект, какой был замечен при реальных исследованиях земной коры. Этот показатель составил 1−2% от объема щита. После этого осталось лишь умножить этот процент на общую массу континентальной платформы.