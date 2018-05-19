Новый малый ракетный корабль «Ураган» проходит испытания на Ладоге

Санкт-Петербург, , 10:57 — REGNUM В Акватории Ладожского озера начались ходовые испытания головного малого ракетного корабля проекта 22 800 «Ураган». Об этом сегодня, 19 мая, сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Сообщается, что малый ракетный корабль (МРК) проекта 22 800 «Ураган», который относится к кораблям нового поколения, вышел с достроечной набережной судостроительного завода «Пелла» и приступил к первому этапу заводских ходовых испытаний в акватории Ладожского озера.

В ходе этих испытаний будет проведена комплексная проверка всех систем жизнеобеспечения корабля. После завершения испытаний судно будет включено в состав Балтийского флота.