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Смартфон китайской Xiaomi впервые стал самым популярным Android-гаджетом

Техника

В качестве преимуществ аппарата — доступная цена при довольно неплохих технических характеристиках

Смартфон китайской Xiaomi впервые стал самым популярным Android-гаджетом
Логотип Xiaomi

Вашингтон, 19 мая 2018, 10:46 — REGNUM  Смартфон Redmi 5A китайской компании Xiaomi стал самым популярным гаджетом на базе операционной системы Android в марте 2018 года. Об этом говорят данные исследования, проведённого экспертами компании Counterpoint Research.

Отмечается, что смартфон Xiaomi Redmi 5A сразу после выхода на рынок продемонстрировал хороший уровень продаж, в качестве преимуществ аппарата специалисты отмечают доступную цену при довольно неплохих технических характеристиках. Смартфон китайской компании Xiaomi впервые удостоился такого звания.

Как сообщало ИА REGNUM, компания Samsung в новом рекламном видео поиздевалась над намеренным снижением быстродействия старых iPhone. В ролике, посвящённом смартфону Galaxy S9 южнокорейской компании владелица iPhone постоянно попадает в неудобные ситуации в связи с проблемами в работе гаджета. В итоге девушка решается «обновиться» до смартфона Samsung.

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