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Китай готовится запустить спутник-ретранслятор для лунного зонда «Чанъэ-4»

Техника

Необходимость в запуске спутника-ретранслятора объяснятся тем, что прямая коммуникация с обратной стороной Луны невозможна

Китай готовится запустить спутник-ретранслятор для лунного зонда «Чанъэ-4»
PIRO4D
Спутник

Пекин, 19 мая 2018, 08:34 — REGNUM  Китай планирует запустить спутник-ретранслятор для лунного зонда «Чанъэ-4» уже 21 мая, в преддверии запуска самого зонда, который впервые приземлится на обратной стороне Луны, сообщает агентство Синьхуа.

Необходимость в запуске спутника-ретранслятора объяснятся тем, что прямая коммуникация с обратной стороной Луны невозможна, что представляет один из вызовов для осуществления программы «Чанъэ-4». Спутник «Цюэцяо» призван решить эту проблему.

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Напомним, что вслед за запуском лунного зонда «Чанъэ-4» Китай готовит программу «Чанъэ-5», которая стартует уже в 2019 году. В ее рамках будет осуществлён сбор лунного грунта и доставка его на Землю.

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