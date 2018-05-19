Суббота, 19 Мая 2018 года
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Илон Маск готов катать на Loop'е почти даром

Техника

Об этом Маск сообщил на пресс-конференции

Лос-Анджелес, США, 19 мая 2018, 04:55 — REGNUM  Бизнесмен Илон Маск озвучил цену в 1 доллар США на проезд в еще не созданном «высокоскоростном метро» Loop, сообщает официальный twitter метро Лос-Анджелеса.

Сообщается, что первым шагом к реализации этого проекта будет строительство тестового тоннеля длиной в 2,7 мили на западе Лос-Анжелеса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 мая Илон Маск выложил ролик, в котором показан недостроенный тоннель в своем Instagram.

Читайте ранее в этом сюжете: Илон Маск показал почти построенный тоннель под Лос-Анджелесом

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Высокоскоростные железнодорожные магистрали
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