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Сервис проката электросамокатов открылся в Москве

Техника

«А если бы мне тогда сказали, что в Москве появится прокат электрических самокатов, я бы подумал, что это дурная шутка», — сказал Сергей Собянин

Москва, 19 мая 2018, 02:18 — REGNUM  Компания каршеринга «Делимобиль» открыла в Москве сервис по продаже электросамокатов, на открытии первого пункта выдачи присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин, пишет газета «Вечерняя Москва».

Собянин заявил, что несколько лет назад думал, что каршеринг для Москвы — это фантастика, которая сейчас стала реальностью.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Департамент транспорта Москвы не планирует разрешать проезд по выделенным полосам транспортные средства каршеринга.

Читайте ранее в этом сюжете: Дептранс: каршергингу и мотоциклистам не место на выделенных полосах

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Автотранспортные проблемы Москвы
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