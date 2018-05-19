Сервис проката электросамокатов открылся в Москве

Москва, , 02:18 — REGNUM Компания каршеринга «Делимобиль» открыла в Москве сервис по продаже электросамокатов, на открытии первого пункта выдачи присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин, пишет газета «Вечерняя Москва».

Собянин заявил, что несколько лет назад думал, что каршеринг для Москвы — это фантастика, которая сейчас стала реальностью.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Департамент транспорта Москвы не планирует разрешать проезд по выделенным полосам транспортные средства каршеринга.

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