Путин сообщил, когда в войсках появятся «Сарматы» и «Авангарды»

Москва, , 00:52 — REGNUM Ракетные комплексы «Авангард» и «Сармат» поступят в войска в ближайшие два года, заявил президент России Владимир Путин 18 мая на совещании по вопросам развития Вооруженных Сил РФ, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин сообщил, что ракетный комплекс «Сармат» должен поступить в войска в 2020 году, а комплекс «Авангард» — в 2019. Также президент попросил подробно докладывать ему об опыте эксплуатации новейших систем вооружения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 мая на встрече президента РФ Владимира Путина с главой госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым, обсуждался вопрос серийного производства автомобилей линейки «Кортеж».

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