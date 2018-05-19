Суббота, 19 Мая 2018 года
02:30:32 МСК

Путин сообщил, когда в войсках появятся «Сарматы» и «Авангарды»

Техника

Комплексы поступят в ближайшие два года

Москва, 19 мая 2018, 00:52 — REGNUM  Ракетные комплексы «Авангард» и «Сармат» поступят в войска в ближайшие два года, заявил президент России Владимир Путин 18 мая на совещании по вопросам развития Вооруженных Сил РФ, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин сообщил, что ракетный комплекс «Сармат» должен поступить в войска в 2020 году, а комплекс «Авангард» — в 2019. Также президент попросил подробно докладывать ему об опыте эксплуатации новейших систем вооружения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 мая на встрече президента РФ Владимира Путина с главой госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым, обсуждался вопрос серийного производства автомобилей линейки «Кортеж».

Читайте ранее в этом сюжете: Джипы и седаны проекта «Кортеж» будут запущены в массовое производство

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военно-промышленный комплекс
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить