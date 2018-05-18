«Порше» отзывает 60 тыс. автомобилей Cayenne и Macan в Европе

Франкфурт-на-Майне, Германия, , 17:31 — REGNUM Немецкий автопроизводитель «Порше» заявил об отзыве в странах Евросоюза 60 тыс. автомобилей модели Cayenne и Macan, 18 мая передает агентство Associated Press.

Сообщается, что под отзыв попали 6755 «Кайеннов» с 4,2-литровым дизельным двигателем 2015 и 2016 годов выпуска, а также 52.831 автомобилей «Порше Макан» с трехлитровым дизельным двигателем.

Компания Porshe является спортивным подразделением немецкого автоконцерна Volkswagen, однако двигатели данных моделей изготавливаются подразделением другого производителя, компании Audi.

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