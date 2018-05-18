Renault выпустил фургон на базе второго поколения Duster

Бухарест, , 15:56 — REGNUM Автопроизводитель Dacia, являющийся румынским подразделение компании Renault, выпустил фургон на базе второго поколения кроссовера Duster, об этом 18 мая сообщил портал Motor.

Отмечается, что автомобиль поставляется на рынок Австрии. После того, как компания убрала второй ряд сидений, длина багажного отделения составила 1,64 м, а его объём идентичен объёму Duster со сложенными сидениями — 1636 куб. м. Машина получила перегородку из стали и четыре крепления для груза.

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Напомним, второе поколение кроссовера Duster Dacia представила на автосалоне во Франкфурте. Автомобиль внешне не сильно отличается от своего предшественника. Он также построен на базе платформы B0.

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