Porsche отзывает 60 тысяч автомобилей

Берлин, , 15:17 — REGNUM Власти Германии распорядились отозвать две модели автопроизводителя Porsche, оснащенные несанкционированным программным обеспечением, сообщает Agence France-Presse 18 мая со ссылкой на заявление представителя Федерального автотранспортного агентства Штефана Иммена.

Отзыв касается моделей Cayenne и Macan. Всего в мире это затронет 53 тыс. владельцев Cayenn и 6800 владельцев Macan. Установленное на этих атомобилях программное обеспечение занижает фактические показали выхлопов, загрязняющих окружающую среду.

В 2017 году Берлин уже отзывал 22 тыс. автомобилей Porsche Cayenne из-за подобной проблемы.

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