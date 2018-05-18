Дизельгейт: в BMW признали факт установки на машины неправильного ПО

Мюнхен, Германия, , 15:07 — REGNUM Генеральный директор BMB Харальд Крюгер и председатель совета директоров концерна Норберт Райтхофер признали факт того, что компания ранее совершила ошибку при разработке систем очистки выхлопных газов для дизельных машин, об этом 18 мая сообщил портал The Economic Times.

Руководители компании сообщили, что в результате данной ошибки на 11 700 автомобилей было поставлено несоответствующее ПО. Когда это выяснилось, все машины были отозваны. Райтхофер подчеркнул, что в данном случае роль сыграл человеческий фактор, ошибка не привела к изменению показателей объёма выбросов вредных газов.

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Напомним, в марте 2018 года в суд штата США Нью-Джерси был подан иск против BMW. Компанию обвинили в манипуляции данных о выбросах дизельных двигателей. Одним из истцов выступила адвокатская контора Hagens Berman, которая ранее подавала подобные иски против таких автопроизводителей, как Fiat Chrysler, Ford, Daimler и General Motors.

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