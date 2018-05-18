Система электронной выдачи ОТТС может быть запущена уже в 2019 году

Москва, , 14:40 — REGNUM Электронный формат одобрения типа транспортного средства может заработать уже в 2019 году, Росстандарт обратился к компании «Электронный паспорт» с соответствующим предложением, об этом 17 мая сообщила пресс-служба ведомства.

Ожидается, что тестовое испытание системы, в котором будут участвовать некоторые производители автомобилей, начнётся уже осенью 2018 года. Предполагается, что её создание и внедрение позволит сильно сократить срок выдачи ОТТС, в связи с чем уменьшится время выдачи электронного паспорта транспортного средства (ПТС).

Читайте также: Появились первые фотографии готовых к продаже LADA Vesta Cross

Напомним, документ ОТТС выдаётся транспортным средствам после прохождения ими проверки на соответствие техническому регламенту Таможенного союза 018/2011. Без него автомобили в России нельзя производить и продавать. Также без него нельзя ввозить автомобили из-за рубежа и растаможивать их.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Ростеха рассказа Путину про мотоциклы «Кортеж»