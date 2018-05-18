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Система электронной выдачи ОТТС может быть запущена уже в 2019 году

Техника

Ожидается, что её внедрение сильно сократит процедуру выдачи документа

Москва, 18 мая 2018, 14:40 — REGNUM  Электронный формат одобрения типа транспортного средства может заработать уже в 2019 году, Росстандарт обратился к компании «Электронный паспорт» с соответствующим предложением, об этом 17 мая сообщила пресс-служба ведомства.

Ожидается, что тестовое испытание системы, в котором будут участвовать некоторые производители автомобилей, начнётся уже осенью 2018 года. Предполагается, что её создание и внедрение позволит сильно сократить срок выдачи ОТТС, в связи с чем уменьшится время выдачи электронного паспорта транспортного средства (ПТС).

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Напомним, документ ОТТС выдаётся транспортным средствам после прохождения ими проверки на соответствие техническому регламенту Таможенного союза 018/2011. Без него автомобили в России нельзя производить и продавать. Также без него нельзя ввозить автомобили из-за рубежа и растаможивать их.

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