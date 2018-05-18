«КамАз» в первом квартале 2018 года увеличил свои продажи на 7,8%

Набережные Челны, Татария, , 14:22 — REGNUM Российский производитель грузовиков «КамАз» в первом квартале 2018 года смог реализовать 6,2 тыс. автомобилей, что на 7,8% больше, чем за аналогичный период 2017 года, об этом 18 мая сообщило агентство «Автостат».

Таким образом, доля компании на рынке грузовых автомобилей полной массой выше 14 тонн на момент конца марта 2018 года составляла 41,9%. При этом сумма доходов «КамАза» составила 20,7 млрд рублей, что на 10% больше, чем в первом квартале 2017 года.

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Напомним, ранее пресс-служба «КамАза» сообщила, что в апреле 2018 года завод компании выпустил 3392 грузовых машины, объём производства вырос на 8% относительно аналогичного периода 2018 года.

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