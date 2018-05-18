Volkswagen отзывает в России модели Caddy и Passat

Москва, , 13:26 — REGNUM Volkswagen отзывает в России автомобили Caddy и Passat из-за дефекта подголовников, под отзыв попали 28 машин этих моделей, о начале отзывной кампании 18 мая сообщила пресс-служба Росстандарта.

Отмечается, что в процессе производства запорной скобы направляющей втулки подголовника мог образоваться заусенец. В результате проявления этого дефекта подголовник может не полностью фиксироваться в направляющей втулке.

Дефект обнаружен у левой (по направлению движения) втулки обоих передних сидений. В сервисных центрах специалистами будут заменены соответствующие детали.

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Напомним, ранее об отзыве более 7,6 тыс. автомобилей объявили компании Toyota и Lexus. Автомобили отзываются из-за дефекта датчиков системы подушек безопаcности.

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