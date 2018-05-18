Пятница, 18 Мая 2018 года
13:35:20 МСК

Volkswagen отзывает в России модели Caddy и Passat

Техника

Причиной отзыва стал дефект левой направляющей втулки подголовников передних сидений

Москва, 18 мая 2018, 13:26 — REGNUM  Volkswagen отзывает в России автомобили Caddy и Passat из-за дефекта подголовников, под отзыв попали 28 машин этих моделей, о начале отзывной кампании 18 мая сообщила пресс-служба Росстандарта.

Отмечается, что в процессе производства запорной скобы направляющей втулки подголовника мог образоваться заусенец. В результате проявления этого дефекта подголовник может не полностью фиксироваться в направляющей втулке.

Дефект обнаружен у левой (по направлению движения) втулки обоих передних сидений. В сервисных центрах специалистами будут заменены соответствующие детали.

Читайте также: Mercedes-Benz начал производство новой версии внедорожника G-Class‍

Напомним, ранее об отзыве более 7,6 тыс. автомобилей объявили компании Toyota и Lexus. Автомобили отзываются из-за дефекта датчиков системы подушек безопаcности.

Читайте ранее в этом сюжете: Toyota и Lexus отзывают в России более 7,5 тыс. автомобилей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Автопром
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить