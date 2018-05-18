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В России упали продажи подержанных машин класса люкс

Техника

Наибольшим спросом у российских граждан пользуются премиальные автомобили немецких марок

Москва, 18 мая 2018, 13:06 — REGNUM  В первом квартале 2018 года в России было продано 108,4 тыс. подержанных автомобилей класса люкс, эксперты отмечают, что по сравнению с аналогичным периодом 2017 года они снизились на 3%, об этом 18 мая сообщило агентство «Автостат».

Лидером продаж на рынке по-прежнему остаётся немецкая марка Mercedes-Benz (27,4 тыс. ед.), на втором месте расположилась компания BMW (24,9 тыс. ед). Третью строчку занял бренд Audi с показателем 20,7 тыс. ед.

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Напомним, ранее аналитики сообщили, что продажи новых автомобилей класса люкс в первом квартале 2018 года выросли на 13%. Всего за обозначенный период было продано 368 таких машин.

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