Mercedes-Benz начал производство новой версии внедорожника G-Class‍

Вена, , 12:45 — REGNUM Компания Mercedes-Benz сегодня, 18 мая 2018 года начала производить в Австрии новую версию легендарного внедорожника G-Class‍, об этом сообщил портал «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу автопроизводителя.

Руководитель направления SUV компании Гуннар Гютенке заявил, что в случае данного обновления популярная модель получила самое большое количество изменений за всю свою историю. При этом он отметил, что автомобиль сохранил привычный внешний вид, а показатели его проходимости были улучшены. Машина будет производиться на австрийском заводе Magna Steyr.

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Напомним, ранее глава подразделения маркетинга Mercedes-Benz Ян Хэдли Джеймс сообщил журналистам, что компания намерена продолжить производство старой версии G-Class‍. Автомобиль будет предлагаться на тех рынках, где продаётся топливо «Евро-5».

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