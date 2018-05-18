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Руководство BMW поделилось информацией о выходе новой версии кроссовера X5

Техника

О будущем модели рассказал глава BMW Харальд Крюгер

Мюнхен, Германия, 18 мая 2018, 11:27 — REGNUM  Компания BMW выпустит новую версию кроссовера X5 уже в 2018 году, об этом 17 мая сообщил портал «Колеса» со ссылкой на руководителя компании Харальда Крюгера.

Крюгер сделал это заявление на ежегодном собрании акционеров BMW AG. Он также сказал, что в 2018 году самое большое количество новых автомобилей будет выпущено в рамках линейки X.

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Напомним, ранее СМИ сообщили, что на ежегодном собрании акционеров BMW руководство компании продемонстрировало тизерное изображение электрического концепт-кара Vision. Также было заявлено, что производить электромобиль iNEXT компания начнет в 2021 году на заводе в Дингольфинге.

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