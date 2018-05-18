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«Это не мы»: Роскомнадзор открестился от проблем Viber

Техника

Ранее администрация сервиса заявила, что российские пользователи испытывают проблемы с подключением к сервису

«Это не мы»: Роскомнадзор открестился от проблем Viber
LoboStudioHamburg
Сеть

Москва, 18 мая 2018, 11:29 — REGNUM  Технические неполадки, возникшие на территории России у популярного мессенджера Viber, не связаны с деятельностью Роскомнадзора. Об этом заявил 18 мая глава ведомства Александр Жаров.

«Роскомнадзор не вносил IP Viber в реестр запрещенных ресурсов, это легко определить, проанализировав выгрузки Единого реестра запрещенной информации за сутки. Проблемы Viber никак не связаны с действиями Роскомнадзора», — цитирует его слова РИА Новости.

Напомним, ранее администрация Viber заявила, что российские пользователи сервиса испытывают проблемы с подключением в связи с тем, что российские операторы связи блокировали доступ к серверам мессенджера.

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