Появились первые фотографии готовых к продаже LADA Vesta Cross

Москва, , 11:14 — REGNUM В сеть выложили фотографии, на которых запечатлены три готовых к продаже вседорожных седана LADA Vesta Cross, фотографам также удалось снять переднюю панель автомобиля, изображения были опубликованы 18 мая на портале SpeedMe.

Издание сообщает, что официальные продажи модели начнутся 7 июня 2018 года, когда во всех дилерских центрах «АвтоВАЗа» пройдут презентации модели. Вседорожная версия седана получила не только изменения подвески, но и небольшое обновление салона.

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Напомним, дорожный просвет LADA Vesta Cross равен 203 мм, автомобиль получил внедорожный обвес от своего собрата — универсала Vesta SW Cross. Компания будет предлагать покупателям 10 вариантов окраски кузова.

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