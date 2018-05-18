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LADA 4x4 на платформе Duster: появилась новая информация о будущем модели

Техника

В компании уверяют, что автомобиль сохранит свои внедорожные качества

Самара, 18 мая 2018, 10:38 — REGNUM  Вновь появилась информация о том, что автомобиль, который придёт на смену внедорожнику LADA 4×4, будет построен на основе той же платформы (Nissan B0), что и кроссовер Renault Duster, об этом 18 мая сообщил портал «Автовести».

Информацию по поводу использования платформы Renault-Nissan для создания новой версии 4×4 подтвердил глава «АвтоВАЗа» Николя Мор. При этом специалисты компании уверяют, что автомобиль сохранит выдающиеся показатели проходимости предшественника.

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Напомним, ранее глава отдела дизайна компании Стив Маттин заявил — внешне новая версия 4×4 не будет похожа на Duster, она сохранит внешние черты существующей модели. По мнению Маттина, новая машина сможет бороться не только за российский, но и за глобальный рынок.

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