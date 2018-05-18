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Проблемы с доступом в Viber продолжаются второй день

Техника

Операторы связи блокируют серверы компании по неизвестной причине

Проблемы с доступом в Viber продолжаются второй день
Viber

Москва, 18 мая 2018, 10:28 — REGNUM  Проблемы с доступом к мессенджеру Viber продолжаются в России второй день, об этом свидетельствуют данные сервиса Down Detector.

Большинство из пользователей (52%) сталкиваются с отсутствием соединения, примерно треть не могут отправлять и получать сообщения. Как пояснили в пресс-службе мессенджера, проблема связана с блокированием операторами связи доступа к используемым серверам.

«На данном этапе мы не понимаем причины этого решения», — говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что предпринимают все усилия для исправления ситуации. Добавим, массовая блокировка серверов была осуществлена Роскомнадзором после вынесения решения в отношении мессенджера Telegram. В настоящее время неизвестно, существует ли связь между блокировкой указанного сервиса и сбоями в работе Viber.

Читайте ранее в этом сюжете: Пользователи Viber в России сообщают о сбоях

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