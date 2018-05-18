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Telegram для обхода блокировок использует военные разработки — СМИ

Техника

Один из методов – автоматическая смена IP-адресов

Москва, 18 мая 2018, 10:05 — REGNUM  Мессендежр Telegram применяет методы для обхода блокировок, аналогичные тем, что были разработаны учеными Министерства обороны РФ десять лет назад, сообщает 18 мая «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к оборонному ведомству.

Так, один из методов — автоматическая смена IP-адресов, которые были запатентованы Военной академией связи Минобороны РФ в 2007—2009 годах для «повышения устойчивости работы сегмента сети при деструктивных воздействиях». Они были частично реализованы в качестве одной из технологий мессенджера, считает источник.

Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил заявление Роскомнадзора об ограничении доступа к Telegram на территории России из-за неисполнения мессенджером требования ФСБ о предоставлении ключей для дешифровки сообщений пользователей.

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