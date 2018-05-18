В ЕС хотят сделать обязательными 11 систем безопасности для автомобилей

Брюссель, , 09:31 — REGNUM Власти Евросоюза хотят к 2021 году ввести норму, согласно которой все автомобили, продающиеся в регионе, должны будут оснащаться новейшими функциями безопасности, об этом 17 мая сообщил портал Quto.

В частности, продаваемые машины должны будут иметь на борту систему контроля рядности движения и даже функцию распознавания усталости водителя. Также все автомобили должны будут продаваться с камерой заднего вида. Всего в списке перечислено 11 систем безопасности.

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Напомним, власти США ранее уже ввели в законодательство требование оснащать все продаваемые автомобили камерой заднего вида. Систему контроля рядности движения часто называют системой удержания полосы движения. Эксперты отмечают, что внедрение подобных систем безопасности серьёзно сказывается на стоимости автомобиля.

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