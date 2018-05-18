Небо Камчатки отныне прикрыто «Панцирем»

Петропавловск-Камчатский, , 09:33 — REGNUM Новейшие зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь» заступили на боевое дежурство в Камчатском крае, передаёт 18 мая телеканал «Звезда».

Отмечается, что вся техника перед запуском в боевую эксплуатацию была проверена на работоспособность, а экипажи прошли курс необходимой подготовки. ЗРПК «Панцирь» на Камчатке будут прикрывать от ударов с воздуха позиции зенитно-ракетных комплексов С-400.

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Напомним, данный комплекс относится к ЗРПК как наземного, так и морского базирования. «Панцирь» разрабатывался в качестве средства прикрытия важных объектов, а также систем ПВО от всех современных и перспективных средств воздушного нападения вероятного противника.

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