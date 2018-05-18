Шпионы выложили в сеть фото обновлённой LADA Granta

Москва, 18 мая 2018, 09:11 — REGNUM В сеть попали фотографии обновлённого хэтчбэка Lada Granta, несмотря на то, что машина покрыта камуфляжем, эксперты заметили некоторые изменения, снимки 17 мая опубликовал портал SpeedMe.
Передняя и задняя части машины сильно изменились, колёсные диски автомобиля напоминают те, которые уcтанавливаются на Vesta. По мнению некоторых экспертов, новое авто будет выполнено уже в фирменном x-образном дизайне. На одной из фотографий показано пространство под капотом автомобиля, в машине установлен стандартный мотор мощностью 106 л.с.
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Напомним, ранее СМИ сообщали, что новую Granta «АвтоВАЗ» покажет в августе 2018 года на автосалоне в Москве. В апреле 2018 года независимые дизайнеры выпустили изображение, на котором был показан предполагаемый внешний вид новой машины.
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