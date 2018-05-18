Seat впервые показал внешний вид кроссовера Tarraco

Мадрид, , 08:30 — REGNUM В сеть выложили первый тизер нового кроссовера Seat Tarraco, в основу которого легла модульная платформа Volkswagen MQB, изображения были опубликованы 17 мая на сайте издания Motor.

Машина будет оборудоваться бензиновыми двигателями объёмом 1,4 л и 2 л, также будут доступны дизельный и гибридный варианты. Компания покажет кроссовер широкой публике в октябре 2018 года на мотор-шоу в Париже.

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Напомним, собратьями Tarraco по платформе являются модели Kodiaq и Tiguan от Skoda. Имя для нового автомобиля Seat класса SUV было выбрано в результате проведения специального конкурса, в котором участвовали 146 тыс. человек из 134 стран мира.

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