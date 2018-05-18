Завершены ходовые испытания первого китайского авианосца

Пекин, , 08:27 — REGNUM Первый китайский авианосец собственного производства успешно завершил ходовые испытания, сообщает 18 мая Центральное телевидение Китая.

Ходовые испытания авианосца проекта 001А были начаты 13 мая. В ходе пятидневных испытаний задача была успешно выполнена, говорится в репортаже. В ближайшее время он вернется в порт города Далянь (провинция Ляонин).

После принятия на вооружение авианосец водоизмещением 70 тыс. тонн станет вторым кораблем такого класса в ВМС КНР и первым — построенным силами национальной промышленности.

Пока у судна нет официального названия, однако в СМИ его называют «Шаньдун». Он построен по подобию первого китайского авианосца «Ляонин», перестроенного из бывшего советского тяжелого авианесущего крейсера «Варяг», купленного у Украины.