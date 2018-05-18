Обновлённый кроссовер Mazda CX-3 появился на рынке

Токио, , 07:36 — REGNUM Компания Mazda выпустила на автомобильный рынок Японии обновлённый кроссовер CX-3, машина получила не только внешние, но и внутренние изменения, об этом 17 мая сообщил портал Automotive World.

У нового CX-3 появилась иная решётка радиатора, противотуманные фары и иные колёса. Салон также подвергся изменениям, в частности, улучшилось положение с вибро‑ и шумоизоляцией. Автомобиль получил мотор SkyActive-G объёмом 2 л, мощность которого составляет 150 л.с.

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Напомним, компактный кроссовер CX-3 японский автопроизводитель выпускает с 2014 года, стоит отметить, что это первое обновление, которое получила модель. Автомобиль может поставляться как в переднеприводном, так и в полноприводном вариантах.

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