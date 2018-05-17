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Атомная торпеда «Посейдон» может нести боеголовку до 2 мегатонн

Техника

Все военно-морские базы США отныне под угрозой

Москва, 17 мая 2018, 16:29 — REGNUM  Созданный в Российской Федерации беспилотный подводный аппарат «Посейдон» способен нести ядерную боеголовку мощностью до двух мегатонн для уничтожения военно-морских баз противника. Об этом сегодня, 17 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Сообщается, что в торпеду многоцелевой морской системы «Посейдон» можно будет устанавливать различные ядерные заряды, максимальную мощность будет иметь моноблочная термоядерная боевая часть, аналогичная заряду «Авагарда», — до двух мегатонн в тротиловом эквиваленте.

Оснащенный ядерным зарядом «Посейдон» будет предназначен в первую очередь для уничтожения укрепленных военно-морских баз потенциального противника.

При этом торпеда оснащена ядерной силовой установкой, что позволит ей идти к цели на межконтинентальную дальность на глубине более 1 км со скоростью 60−70 узлов (110−130 км/ч).

Предполагается, что на вооружение ВМФ России данные торпеды будут поставлены в рамках действующей программы вооружений на 2018−2027 годы. Носителем «Посейдона» будет новая специализированная подводная лодка, которая сейчас строится на верфях «Севмаша».

Напомним, впервые о существовании «Посейдона» сообщил президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию в марте этого года.

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Военно-промышленный комплекс
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