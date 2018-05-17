Lifan объяснил, почему минивэн Xuanlang до сих пор не продаётся в России

Москва, , 15:37 — REGNUM В компании Lifan объяснили, почему семиместный минивэн Xuanlang до сих пор не представлен на российском рынке, хотя планы по его продажам в России были озвучены еще в 2016 году, слова представителей Lifan передал 17 мая портал «Дейли-Мотор».

Как пояснил один из сотрудников компании, на сегодняшний день компактвэны не пользуются в России большой популярностью. Он добавил, что в Lifan не отказываются от возможности вывода машины на российский рынок, но пока решение об этом не принято.

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Напомним, в Китае Xuanlang поставляется с тремя вариантами силовых установок — двумя бензиновыми двигателями (130 л.с. и 141 л.с.) и дизельным мотором (141 л.с.). АКПП оборудована версия с турбированным двигателем, на остальных машинах устанавливается пятиступенчатая механическая коробка передач.

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