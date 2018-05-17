«АвтоВАЗ» в 2018 году намерен продать около 350 тыс. автомобилей

Самара, , 15:17 — REGNUM «АвтоВАЗ» планирует в 2018 году увеличить свои продажи на российском рынке на 12%, до 350 тыс. ед, такой прогноз был представлен в презентации, которую показали в ходе очередного собрания акционеров, об этом 17 мая сообщило агентство «Финмаркет».

При этом объём производства в 2018 году планируется увеличить на 13%, до 570,8 тыс. ед. Доля российского автопроизводителя на рынке к концу 2018 года должна составить 19,8%. Согласно мнению аналитиков компании, общий объём рынка в 2018 году оценивается в 1,765 млн автомобилей.

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Напомним, ранее пресс-служба компании сообщила, что с января по апрель 2018 года «АвтоВАЗу» удалось реализовать на российском рынке 109 826 легковых машин и автомобилей LCV (легкий коммерческий транспорт). Это на 25,1% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

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