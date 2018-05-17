В Hyundai начали работу над спортивной версией компакт-кроссовера Kona

Сеул, , 14:57 — REGNUM Южнокорейская компания Hyundai может выпустить свой первый спортивный кроссовер на базе модели Kona, автомобиль может получить название Kona N и двигатель мощностью 247 л.с., об этом 16 мая сообщил портал Auto Express.

Отмечается, что на данный момент проект еще не получил «зелёный свет» от руководства компании. Однако Альберт Бирманн, ответственный за суббренд Hyundai N, дал задание инженерам начать работу над созданием тестового образца. Ожидается, что в случае реализации проекта Kona получит спортивный вариант кузова и дополнительный обвес.

Читайте также: BMW показал тизеры нового электрического концепт кара

Напомним, Hyundai представила компакт-кроссовер Kona в июне 2017 года, на данный момент максимальная мощность двигателя, которым может быть оборудован автомобиль, составляет 175 л.с.

Читайте ранее в этом сюжете: BMW показал кроссовер X3 для пожарных и MINI Cooper для полиции