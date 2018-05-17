BMW показал тизеры нового электрического концепт кара

Мюнхен, Германия, , 13:40 — REGNUM BMW показал тизерное изображение концепт-кара Vision и заявил, что производство электромобиля iNEXT начнётся в 2021 году, об этом 17 мая сообщил портал Motor1.

Тизер iNEXT представил председатель совета директоров компании Харальд Крюгер на ежегодном собрании акционеров. Издание пишет, что производить этот электрокар будут на заводе BMW, расположенном в городе Дингольфинг. Что касается концепта Vision, то он будет представлен широкой публике уже в 2018 году.

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Напомним, компания BMW разрабатывает для электрокара iNEXT несколько версий батарейных блоков, которые будут определять его запас хода. Ожидается, что в зависимости от батареи машина сможет проходить от 450 до 700 км. Мощности электродвигателей также будут изменяться в зависимости от комплектаций.

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