Роскосмос: США в 2019 году обеспечат независимость от РФ в полетах к МКС

Москва, , 13:19 — REGNUM В следующем году Соединенные Штаты обеспечат независимость от России в пилотируемой космонавтике, об этом 17 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на презентацию директора департамента развития коммерческих проектов «Роскосмоса» Анны Кудрявцевой, которую она представила на заседании Общественного совета корпорации.

Отмечается, что на сегодняшний день только Россия обладает полным набором отработанных технологий пилотируемых полетов и эксплуатации орбитальных объектов. Однако США с 2006 года ведут активную деятельность по созданию новых пилотируемых технологий с привлечением частного бизнеса.

«В 2019 году США введут в эксплуатацию свои корабли и обеспечат себе независимость от России», — говорится в презентации.

Напомним, ранее национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщало, что Вашингтон вскоре может столкнуться с ограничением доставки грузов на Международную космическую станцию в связи с введенными антироссийскими санкциями

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