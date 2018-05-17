Ford во второй раз обновил пикап Ranger для глобального рынка

Дирборн, США, , 12:25 — REGNUM Ford выпустил новое обновление среднеразмерного глобального пикапа Ranger, автомобиль в скором времени должен появится на рынках различных стран, об этом 16 мая сообщил журнал «Авторевю».

Издание отмечает, что Ford уже второй раз обновляет эту модель. Её первым рынком станет Австралия, но в ближайшее время машина также появится в продаже в странах ЕС. Автомобиль получил новую решетку радиатора, светодиодные фары и функцию автоматического торможения. Салон остался прежним.

Читайте также: BMW показал кроссовер X3 для пожарных и MINI Cooper для полиции

Напомним, в мае 2018 года Ford повысил цены почти на все свои автомобили в России. Не изменилась цена у внедорожника Ford Explorer, как пишут эксперты — лишь потому, что автомобиль вышел на российский рынок совсем недавно.

Читайте ранее в этом сюжете: В мае компания Ford повысила цены почти на все автомобили