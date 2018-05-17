Автомобильный рынок ЕС в апреле вновь начал расти

Москва, , 11:20 — REGNUM В апреле 2018 года автомобильный рынок ЕС вновь начал расти, в регионе было продано 1 млн 348 тыс. 659 автомобилей, что на 9,6% больше, чем в апреле 2017 года, об этом 17 мая сообщило агентство «Автостат».

Отмечается, что падение, которое авторынок ЕС продемонстрировал в марте 2018 года было обусловлено высокой базой аналогичного периода 2017 года. Лидером в апреле 2018 года стала компания Volkswagen, ей удалось реализовать 163 147 автомобилей. На втором месте — Renault с показателем 96 020 тыс. машин, на третьем — Ford (88 069 ед.).

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Напомним, в марте продажи легковых автомобилей на рынке Евросоюза упали на 5,3%, в частности, продажи «АвтоВАЗа» снизились на 9%. Всего за обозначенный период в регионе было продано 423 новых автомобиля LADA.

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