Обновлённый BMW M3 был замечен на трассе Нюрбургринг

Нюрбург, Германия, , 09:26 — REGNUM Фотошпионы «поймали» на трассе Нюрбургринг обновлённый автомобиль BMW M3, машина полностью покрыта камуфляжем, её фотографии были опубликованы 16 мая на портале Motor1.

По мнению автора заметки автомобиль станет немного шире своего предшественника, об этом могут свидетельствовать более массивные колесные арки. Ожидается, что компания официально представит новую машину в 2020-м году или даже в 2019-м. В её основу ляжет платформа CLAR.

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Напомним, BMW M3 — спортивная версия модели BMW 3. На ней стоит более мощный двигатель, улучшенная подвеска, автомобиль от своего собрата отличает множество иных элементов салона и кузова.

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