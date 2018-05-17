Конкурент SpaceX: Китай запустил первую частную ракету

Пекин, , 09:20 — REGNUM С космодрома на северо-западе Китая произведён успешный запуск первой коммерческой ракеты OS-X, разработанной частной компанией OneSpace, передаёт 16 мая телеканал CNN.

Основанная в 2015 году китайская компания OneSpace часто сравнивается с компанией Илона Маска SpaceX. Запущенная ракета — первое «детище» OneSpace. Сообщается, что изделие способно вывести в космос до 100 кг полезного груза. По сведениям руководства китайской компании, потребовалось три года на то, чтобы разработать и построить ракету.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае начали отбирать астронавтов для будущих миссий на космическую станцию. Космический отряд составит 17 — 18 человек. В команду будут входить пилоты, а также инженеры и другие специалисты.

Читайте также: На шаг ближе к своей станции: Китай начал отбор третьей группы астронавтов