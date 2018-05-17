Каждый второй покупатель автомобиля Mitsubishi приобретает его в кредит

Москва, , 09:12 — REGNUM В России каждый второй автомобиль производства Mitsubishi продаётся в кредит, всего в апреле 2018 года по кредитным программам банка «МС Банк Рус» было реализовано 2124 автомобиля, об этом 16 мая сообщил журнал «АвтоБизнесРевю».

В то же время, в апреле 2018 года среди общего объёма продаж доля кредитных покупок автомобилей марки составила 55%. Отмечается, что более 60% кроссоверов Outlander приобретались покупателями в рамках реализации государственных программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

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Напомним, 14 мая 2018 года стало известно, что Минпромторг прекратил действие программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». В ведомстве пояснили, что это было сделано по причине того, что были достигнуты цели, ради которых они вводились.

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