Искусственный интеллект «обзаведется» фондами в китайском Тяньцзине

Тяньцзинь, Китай, , 07:52 — REGNUM В китайском городе центрального подчинения Тяньцзине будет создан фонд поддержки искусственного интеллекта в размере 100 млрд юаней ($15,7 млрд) и фонд в размере 10 млрд юаней по продвижению интеллектуального производства, сообщает 17 мая агентство Синьхуа.

По словам заместителя мэра Тяньцзиня Сунь Вэнькуя, фонды призваны ускорить и расширить сферу интеллектуальных промышленных технологий в городе. В частности, средства десятимиллиардного фонда пойдут на роботизацию, информатизацию и военно-гражданскую интеграцию в сфере промышленности. В то же время, средства другого фонда будут направлены в зарождающиеся сферы промышленности вроде робототехники.

Напомним, что в настоящее время Китай переживает бум искусственного интеллекта. Все ключевые китайские IT-корпорации, включая Tencent и Alibaba вкладывают средства и усилия в развитие перспективных технологий.

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