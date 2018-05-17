Внедорожник УАЗ «Патриот» получит улучшенный двигатель и автоматическую КП

Ульяновск, , 07:33 — REGNUM Обновлённый внедорожник «Патриот» Ульяновского автозавода будет оборудован двигателем ZMZ PRO мощностью 150 л.с., ожидается, что автоматическую коробку передач машина получит 2019 году, об этом 16 мая сообщил портал «Авто Mail.Ru».

Отмечается, что сейчас ведется работа по созданию автоматической КП, но конструкторы не успеют завершить её момента выхода вышеназванного обновления. Что касается двигателя, то ZMZ PRO представляет собой модернизированный 409-й мотор с прежним объёмом (2,7 л) и увеличенной мощностью (возросла на 15 л.с.).

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Напомним, в апреле 2017 года компания выпустила экспедиционную версию внедорожника «Патриот», стоимость данного автомобиля составит 1 млн 39 тыс. 990 рублей. Сообщалось, что компания выпустит машину на рынок в конце мая 2018 года.

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