Четверг, 17 Мая 2018 года
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Китайский «Буревестник» побил рекорд нахождения под водой

Техника

Аппарат был разработан командой Тяньцзиньского университета и проплыл почти 2,3 тыс. км в течение четырех месяцев, поставив внутренний китайский рекорд

Пекин, 17 мая 2018, 07:25 — REGNUM  Китайский подводный глайдер (беспилотник) поставил рекорд длительности погружения среди своих китайских аналогов, проработав 119 дней в Южно-Китайском море, сообщает 16 мая агентство Синьхуа.

Глайдер под кодовым названием «Хайянь», что означит по-китайски «Буревестник», был успешно извлечен из вод северной части Южно-Китайского моря. Аппарат был разработан командой Тяньцзиньского университета и проплыл почти 2,3 тыс. км в течение четырех месяцев, поставив внутренний китайский рекорд.

Напомним, что в апреле 2018 года глайдер поставил рекорд погружения, достигнув отметки 8,213 метров в пучине самого глубокого места на планете — Марианской впадины. Глайдеры представляют из себя беспилотные аппараты, способные собирать сведения о состоянии моря.

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