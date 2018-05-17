Китайский «Буревестник» побил рекорд нахождения под водой

Пекин, , 07:25 — REGNUM Китайский подводный глайдер (беспилотник) поставил рекорд длительности погружения среди своих китайских аналогов, проработав 119 дней в Южно-Китайском море, сообщает 16 мая агентство Синьхуа.

Глайдер под кодовым названием «Хайянь», что означит по-китайски «Буревестник», был успешно извлечен из вод северной части Южно-Китайского моря. Аппарат был разработан командой Тяньцзиньского университета и проплыл почти 2,3 тыс. км в течение четырех месяцев, поставив внутренний китайский рекорд.

Напомним, что в апреле 2018 года глайдер поставил рекорд погружения, достигнув отметки 8,213 метров в пучине самого глубокого места на планете — Марианской впадины. Глайдеры представляют из себя беспилотные аппараты, способные собирать сведения о состоянии моря.

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